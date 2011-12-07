В Казани прошло занятие по дыхательным практикам на татарском языке

Вчера в рамках проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт» («В движении — жизнь») провели первый сеанс по правильному дыханию. Цель проекта — спортивные и хореографические занятия только на татарском языке. Тренировки проходят в общественных пространствах города, присоединиться к мастер-классам может любой желающий.

Встреча прошла на набережной озера Кабан. Тренировку провели продюсер, режиссер Ильшат Рахимбай и сценарист, режиссер Гульнара Иванова. Они рассказали о пользе занятий, которые снимают стресс. Совместно с аудиторией изучили разные типы дыхания и правильные позы при выполнении упражнений. Кстати, основная база техник взята из йоги.

Так, например, участникам показали практику «уджайи». Это дыхание со звуком, когда при напряжении мышц шеи и сужении голосовой щели слышится легкое шипение. «Уджайи» способствует успокоению нервной системы.

Валерия Хисамутдинова