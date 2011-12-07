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Минздрав Нижнекамска опроверг информацию об экспериментальной вакцинации воспитанников детского дома

Ранее пользователи соцсетей распространили информацию о принудительной вакцинации детей.

В Управлении здравоохранения Нижнекамска опровергли информацию об экспериментальной вакцинации от коронавируса воспитанников детского дома, сообщают «Челнинские известия».

«Сегодня ночью в детдоме привили всех детским спутником (экспериментальным), а над кем еще ставить эксперименты? Их некому защитить», — сообщил пользователь сети, который предпочел остаться анонимом.

В городском управлении здравоохранения признались, что детям действительно делали прививки, но они были против гриппа, которые делаются каждую осень для предотвращения сезонных заболеваний.


КВ
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