Минздрав Нижнекамска опроверг информацию об экспериментальной вакцинации воспитанников детского дома

В Управлении здравоохранения Нижнекамска опровергли информацию об экспериментальной вакцинации от коронавируса воспитанников детского дома, сообщают «Челнинские известия».

«Сегодня ночью в детдоме привили всех детским спутником (экспериментальным), а над кем еще ставить эксперименты? Их некому защитить», — сообщил пользователь сети, который предпочел остаться анонимом.

В городском управлении здравоохранения признались, что детям действительно делали прививки, но они были против гриппа, которые делаются каждую осень для предотвращения сезонных заболеваний.



