В Татарстане пять человек погибли от коронавируса

В Татарстане от коронавируса погибли пять человек: три жещины 1935,1947 и 1959 и двое мужчин 1952 и 1969 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Причина смерти граждан установлена при патологоанатомической экспертизе. Коронавирусная инфекция идентифицирована.

На сентябрь 2021 года в республике зарегистрировано 748 смертельных случаев от вируса.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что сегодня в Татарстане выявили 61 новый случай COVID-19.