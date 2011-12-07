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В Татарстане пять человек погибли от коронавируса

За сентябрь 2021 года зарегистрировано 748 таких случаев.

В Татарстане от коронавируса погибли пять человек: три жещины 1935,1947 и 1959 и двое мужчин 1952 и 1969 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Причина смерти граждан установлена при патологоанатомической экспертизе. Коронавирусная инфекция идентифицирована.

На сентябрь 2021 года в республике зарегистрировано 748 смертельных случаев от вируса.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что сегодня в Татарстане выявили 61 новый случай COVID-19.

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