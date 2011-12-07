В Татарстане выявили 61 новый случай COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Все заразились контактным путем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В медучреждения госпитализированы 20 человек, а 41 заболевший лечатся дома. Больше всех заразившихся в Казани — 27, а в Набережных Челнах 14 заболевших. По четыре случая в Лаишевском и Тукаевском районах. В Нижнекамском районе трое заразившихся, по два в Агрызском и Елабужском. Один случай заболевания обнаружили в Актанышском, Заинском, Лениногорском, Менделеевском и Чистопольском районах.

На сегодняшний день в республике выявили 27 060 случаев COVID-19. За весь период выздоровело 23 246 человек, в том числе 55 человек за прошедшие сутки.

Всего провакцинировано 1 083 377 человек, из них 953 968 получили вторую прививку.

Напомним, в Татарстане привитых от COVID-19 в половину меньше плана. По нему в республике должно быть привито 2 млн 437 тыс. граждан. Согласно статистике, в прошлом месяце вакцинировались около 10 тыс. татарстанцев за сутки, сейчас эту процедуру проходят только около 4 тыс. человек за день.