Зачем отказываться от бесплатного медосмотра?

Не упустите возможность позаботиться о вашем здоровье и долголетии, говорится в них. Диспансеризация необходима, чтобы не пропустить первые скрытые признаки серьезных заболеваний и своевременно получить помощь. Увы, некоторые не обращают на эти письма внимания, считая медосмотр в поликлинике бесполезной тратой времени. Другие же, наоборот, охотно спешат к медикам на обследование, не требующее денежных затрат, полагая, что диспансеризация - отличный повод проверить свой организм за минимум времени.Среди моих знакомых найти прошедших подобное обследование в этом году оказалось делом непростым. Не спешат горожане на медосмотр в поликлиники! Долгие поиски увенчались знакомством с жительницей Казани Ольгой Петровной, которая пошагово пояснила, как она проходила диспансеризацию в своей поликлинике. Первым делом добросовестная пациентка обратилась в регистратуру, где ее направили в специальный кабинет, предназначенный для всех пришедших на диспансеризацию. Там Ольге Петровне вручили листок со списком специалистов, которых нужно пройти, и сообщили номера кабинетов. Один из них был предназначен для лабораторных анализов. Там был проведен экспресс-метод проверки крови на показатели сахара и холестерина, взята моча на анализ. В следующем кабинете у пациентки измерили рост, вес и давление. Затем пригласили в стоматологический кабинет, где врач осмотрел ее ротовую полость, но почему-то не обратил внимания на два кариесных зуба.- А я надеялась, что мне их вылечат, - призналась Ольга Петровна. Дальше ее пригласили на ЭКГ, а оттуда - на флюорографию. У входа в поликлинику стояла машина, оборудованная для обследования легких. Там, по признанию Ольги Петровны, пришлось постоять минут сорок в очереди. В других кабинетах принимали сразу.В конце медосмотра Ольге Петровне проверили вены на ногах: как при снятии ЭКГ, прикрепили к ногам специальные присоски. После того как все специалисты были пройдены, женщину направили к участковому терапевту. Внимательно изучив все результаты обследований, врач сказала «У вас все хорошо» и пожелала Ольге Петровне здоровья. В результате процесс диспансеризации занял у пациентки около двух часов. По ее мнению, оперативность обследования - это плюс. А есть ли минусы? - Честно говоря, я ожидала от медосмотра большего, - призналась Ольга Петровна. - Жаль, что в списке специалистов не оказалось гинеколога. Не вошло в перечень исследований и УЗИ органов брюшной полости или щитовидной железы. Хотелось бы, чтобы медосмотры проводились более серьезно. Для чего же нужна подобная диспансеризация? Об этом «КВ» спросили в Минздраве РТ и получили вот такой комментарий: - Первый этап диспансеризации направлен на раннее выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний. Прежде всего болезней системы кровообращения (в том числе ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний), злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней легких. Они на 75% являются причинами инвалидности и преждевременной смертности населения. А также определяются основные факторы риска развития этих заболеваний: повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина и сахара в крови, избыточная масса тела и ожирение, нерациональное питание, низкая физическая активность, вредные привычки - курение, чрезмерное употребление алкоголя.Второй этап заключается в дополнительном обследовании и уточнении диагноза, проведении углубленного профилактического консультирования и осмотра медицинскими специалистами. Потребность в нем определяется участковым врачом с учетом возраста и результатов первого этапа.Регулярное прохождение диспансеризации позволит каждому в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний. Или выявить их на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно и, следовательно, есть возможность не допустить или снизить тяжесть течения имеющихся болезней и частоту развития осложнений.