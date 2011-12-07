Можно ли перенести инфаркт на ногах?

Об этом «КВ» беседуют с профессором-кардиологом, академиком АН РТ, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой кардиологии КГМУ, главным внештатным кардиологом Минздрава РТ Альбертом Галявичем.- Да, такое может быть. Во-первых, все люди должны знать признаки инфаркта миокарда. Важными признаками при тяжелом инфаркте миокарда являются: загрудинная боль, резкая слабость, холодный пот. Легкая форма инфаркта миокарда может не иметь никаких признаков, поэтому иногда люди действительно просто переносят его на ногах. Конечно, может быть головокружение или дискомфорт - и все.- Утверждают, что некоторые могут перенести таким образом более пяти инфарктов. Так ли это?- Это крайне редкая вещь. Сейчас есть возможности для диагностики инфаркта миокарда. У нас очень мощная сеть высокотехнологичных центров. Нужно проверять и доказывать, на самом ли деле у больного случился инфаркт миокарда.- Какие последствия у перенесенного на ногах инфаркта и может ли он повториться вновь?- Да, инфаркт может повториться. Последствием перенесенного инфаркта может быть развитие сердечной недостаточности, человек может начать ощущать одышку.- А какие симптомы у предынфарктного состояния?- Во-первых, загрудинная боль, просто дискомфорт или головокружение. То есть всякое ненормальное состояние требует обследования. При головокружении нужно измерить давление, необходимо провести ультразвуковое исследование сердца (эхокардиографию) для уточнения степени выраженности сердечной недостаточности.- Правда ли, что инфаркт сильно «помолодел»?- Не очень сильно «помолодел», к счастью. Заболевание зависит от трех обстоятельств: курение, малоподвижный образ жизни, недосыпание. У молодежи сейчас основную роль играет третий фактор. Поэтому молодые тоже подвержены инфаркту миокарда.- В каком возрасте чаще всего случается инфаркт?- Средний возраст остался прежним, около 50 - 70 лет. Но есть пациенты, на которых очень сильно повлияли факторы, о которых я сказал.- Какова профилактика инфаркта?- Специалисты рекомендуют больше двигаться и не курить. Если давление повышено, значит, его нужно регулярно измерять и снижать.