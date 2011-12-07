Реально ли почувствовать и понять, что у вас тромб?

О том, что такое тромбоз, как его определить и возможно ли обезопасить себя от этого серьезного заболевания, «КВ» беседуют с заведующим отделением сосудистой хирургии ГАУЗ «МКДЦ», доктором медицинских наук, врачом - сосудистым хирургом высшей категории, доцентом, членом Общества сосудистых хирургов РФ, Европейского общества по сосудистой хирургии Романом Бредихиным.- Тромб - это сгусток крови, состоящий из ее форменных элементов, таких как тромбоциты и эритроциты, который появляется в том или ином сосуде. Например, когда мы порежем палец, из места пореза выступает кровь. Через какое-то время она сворачивается, и образуется сгусток крови - фактически тот же тромб. Этот древний механизм, с одной стороны, защитный, предусмотренный для того, чтобы мы не истекли кровью при случайной травме или ранении. А с другой стороны, этот механизм патологический, если кровь сворачивается в просвете сосуда, образуя своего рода «пробку», которая препятствует нормальному току крови.Практически каждому органу соответствуют свои сосуды - артерии и вены. Поэтому в зависимости от того, в каком сосуде образуется тромб, начинает страдать соответствующий орган. Если сгусток образуется в артериях, то нарушается кровоснабжение органа и возникает кислородное голодание или ишемия, если в венах, то, наоборот, полнокровие органа, так как нарушается отток крови, то есть кровь не может нормально оттекать в сторону сердца.Тромб может образоваться в сосудах кишечника, почек, рук, ног - практически везде. И, соответственно, будут проблемы с этими органами. Наиболее опасны тромбы в артериях, особенно в коронарных (они питают сердце) или сонных (питают головной мозг), так как в этом случае наступает инфаркт миокарда или инсульт головного мозга. Не менее опасны тромбы в венах нижних конечностей.- Какие тромбы наиболее опасны?- В целом венозные тромбы чуть менее опасны, чем артериальные. Но среди венозных тромбов также есть очень опасные: это тромбы, которые образуются в венах ног, поскольку они могут оторваться и мигрировать в сторону правых отделов сердца, вызывая тромбоэмболию легочной артерии. Коварство этих тромбов в том, что от них часто погибают практически здоровые люди. В целом надо сказать, что от инфаркта, инсульта и тромбоэмболии легочной артерии погибают более 55% населения Земли, так что тромб в сосуде - это очень и очень опасно.- Можно ли как-то заметить у себя наличие тромба в венах нижних конечностей?- Когда человек замечает тромб, часто бывает уже поздно. Проще тромбоз не допустить, чем потом лечить. Например, очень частая причина тромбоза - варикозные вены на ногах. Если у вас есть варикозные вены, вы должны обратиться к сосудистому хирургу или флебологу. Во-вторых, если у вас на ногах появляются синяки, это тоже предпосылка к образованию тромба, потому что это нарушение системы свертывания крови. Это может подтолкнуть к тромбозу.- Что чувствует человек, если у него в ногах образовался тромб?- Если этот тромб образовался в подкожных венах, вена меняет цвет: кожа над ней краснеет, а сама вена становится плотной и очень болезненной. Боль появляется потому, что тромб всегда сопровождается воспалением. В этом случае нужно срочно бежать к врачу или вызывать скорую помощь. Если же тромб образовался в глубоких венах, то первым признаком является отек ноги. Надо измерить объем ноги сантиметровой лентой. В случае тромбоза разница на симметричных участках ноги будет от 1 - 2 до 10 - 15 см. Венозный отек в 95% случаев бывает на одной ноге, а не на двух, потому что для венозного тромбоза очень характерно, что одна нога нормальная, а вторая отекает.- Правда ли, что тромбоз протекает бессимптомно?- К сожалению, правда. Тромбоз глубоких вен в начальной стадии часто протекает бессимптомно.- А можно ли спровоцировать тромбоз, например, сидя по многу часов в самолете или в неподвижной позе?- Да. Когда мы сидим в неподвижной позе, у нас возникают два важных фактора риска возникновения тромбоза - сдавление вен и замедление кровотока. Кроме того, в самолете часто возникает обезвоживание или сгущение крови - третий фактор тромбоза. Когда мы сидим, у нас не работает самый главный механизм венозного оттока - сокращение мышц на ногах, так как кровь по венам на ногах прокачивается мышцами. Когда сокращаем икроножные или бедренные мышцы, мы помогаем застоявшейся крови вернуться к сердцу. Здесь очень полезной будет производственная гимнастика: в течение одного часа нужно встать и походить хотя бы пять минут.- У кого чаще появляются тромбы - у мужчин или женщин?- Учитывая то, что у женщин чаще встречается варикозная болезнь, а также женщины беременеют (еще один фактор риска), то с тромбозами как глубоких, так и поверхностных вен больше женщин. Пропорция следующая: 60% - женщины, 40% - мужчины, так что разница не очень большая.- На какой ноге обычно образуются тромбы?- Чаще тромбы образуются на левой ноге. По статистике, 65% тромбов приходится на левую ногу, 35% - на правую. Это связано с анатомическими особенностями нашего организма. На левой ноге глубокие вены находятся под артериями, а на правой - наоборот (это называется синдромом Мэя-Тернера). Поэтому на левой ноге вены несколько сдавлены у любого человека. Это дополнительный фактор риска. И, соответственно, при воздействии факторов, провоцирующих тромбоз (обезвоживание, обездвиживание, нарушение свертываемости и т. д.), первой страдает та нога, где вена чуть-чуть сдавлена.- Какова профилактика тромбоза?- Что касается венозных тромбов, то профилактика следующая.Во-первых, если у вас на ногах есть варикозные вены, то вам обязательно нужно показать их сосудистому хирургу или флебологу. Они могут быть источником образования в них тромба. Многие люди считают, что если вены их не беспокоят, трогать их не нужно. Это ошибка. Сейчас существует масса способов убрать вены за день и избавить себя от риска образования тромба.Во-вторых, вы должны употреблять достаточное количество жидкости, чтобы не было обезвоживания, нельзя допускать длительного сидения или стояния на работе или в поездках. Как я уже сказал, каждый час надо хотя бы пять минут двигаться.Вдобавок женщинам во время беременности следует носить компрессионные чулки, которые оказывают специальное лечебное давление на ноги.И в-четвертых, если у вас есть какая-то болезнь, о которой вы знаете (а болезней, которые могут вызвать тромбоз, бесчисленное множество), вам необходимо посоветоваться с врачом.