Новогодний стол: какие блюда повышают риск сосудистых катастроф

Причинами становятся несчастные случаи, отравление алкоголем, обострение хронических заболеваний. Эти дни повышают и риск сердечно-сосудистых катастроф. О здоровье сосудов мы беседуем с врачом-эндокринологом медицинского центра «Авиценна-эндокринология» Татьяной Кирилловой.

— Татьяна Вячеславовна, что может стать причиной сердечно-сосудистой катастрофы в праздничные дни?

— Вот один из примеров: обильное употребление высококалорийной, жирной и соленой пищи в сочетании с малоподвижностью ведет к запуску каскада патологических реакций. Это повышение сахара крови, повышение уровня инсулина в ответ на это, сгущение крови, задержка жидкости в организме, нарушение адекватной реакции сосудов, выраженной в резком повышении или снижении артериального давления. Результатом становится инсульт, инфаркт и тромбоз периферических сосудов.

Жареный картофель, жирное жареное мясо и куриные окорочка, салаты с майонезом, сладкие газированные напитки, сдобная выпечка, сладости — все это блюда с самыми высокими гликемическим индексом и AGE-индексом.

— Что такое AGE-индекс?

— Термином AGE (от английского advanced glycation end products) обозначают конечные продукты гликирования. Эти вещества образуются в организме человека или при термической обработке продуктов в результате взаимодействия глюкозы с белками, жирами и нуклеиновыми кислотами.

— В чем их вред?

— Конечные продукты гликирования могут накапливаться в организме. Они оседают на коллагене и эластине, которые отвечают за состояние стенок кровеносных сосудов. Это ведет к ухудшению состояния сосудов, особенно мелких. Они теряют эластичность. Нарушается кровоснабжение всех органов, обостряются болезни, развиваются воспаления, различные патологии, могут возникнуть аутоиммунные заболевания. В итоге — атеросклероз, гипертония, нарушение работы почек, диабет, болезнь Альцгеймера.

— Но ведь праздничные застолья бывают нечасто и, возможно, вред от них сравнительно небольшой?

— Лучше не рисковать. В новогодние праздники обычно на столе много жирных, жареных блюд, десерты, сладкие напитки. И все это употребляется в больших количествах. А в наше время мало кто сможет похвастаться идеальным состоянием сердечно-сосудистой системы. Острое расстройство функции сосудов, в том числе инфаркт, инсульт, может случиться и после одного такого праздничного дня.

— Как в новогодние каникулы снизить риск этих катастроф?

— Замените жирные жареные блюда на хорошо запеченное и предварительно замаринованное в кислом соусе филе индейки, курицы, рыбы. Для маринада можно использовать сухое вино, лимонный сок, винный уксус.

Увеличьте количество овощей, зелени и фруктов на праздничном столе.

Вместо майонеза и сметаны используйте оливковое или любое растительное нерафинированное масло или греческий йогурт.

Замените сладкие газированные и крепкие напитки на сухое вино, столовую минеральную воду, морсы.

Сведите к минимуму количество конфет, тортов, пирогов и пирожных в новогодние праздники либо потратьте полученные с ними калории на длительной пешей прогулке на свежем морозном воздухе.

— Конечно, это лучшее время для активного отдыха.

— Длинные новогодние праздники открывают новые возможности для начала здорового образа жизни. Это подходящее время, чтобы сбросить лишний вес. Это благотворно скажется на здоровье сосудов.

Риск повреждения стенки сосудов увеличивается при артериальном давлении выше 120/80 мм рт. ст. При этом снижение массы тела на 5 кг позволяет снизить АД на 10 мм рт. ст. даже без лекарств.

Кроме того, исследования показали, что у мужчин с объемом талии более 100 см смертность выше на 50%, чем у мужчин с объемом талии менее 90 см. У женщин размер талии достоверно связан с повышением риска развития рака молочной железы после менопаузы.

Оценить здоровье организма поможет определение соотношения жировой, мышечной массы и общего количества воды в организме. Для этого проводят биоимпедансометрию — это исследование поможет определить проблемы нарушения обмена веществ. По ее результатам врач наметит пути коррекции веса.

Беседовала Ольга ПАНИНА