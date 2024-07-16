Имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев: «Бить жену нельзя ни в коем случае»

В Татарстане распространяется видео с вырванной из контекста цитатой имама казанской мечети «Ирек» Тимура Камаева. В видео он говорит о том, что в исламе не допускается причинение увечий женщине, и что побивание должно быть символическим.

Однако в сети распространяется фрагмент видео с надписью: «Бить так, чтобы не оставлять следов. Имам казанской мечети рассказал, как «правильно» издеваться над женой».

В своем полном интервью имам подчеркивает, что рукоприкладство — грех в исламе, зло, за которое последует наказание, и призывает женщин, ставших жертвами семейного насилия, обращаться за помощью к хазратам и в полицию.

Важно понять, что вырванная из контекста цитата искажает мнение имама и может ввести в заблуждение. Тимур Камаев ясно и категорично заявляет, что бить жену нельзя ни в коем случае.