Имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев: «Бить жену нельзя ни в коем случае»

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Республика
16 июля 2024  09:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане распространяется видео с вырванной из контекста цитатой имама казанской мечети «Ирек» Тимура Камаева. В видео он говорит о том, что в исламе не допускается причинение увечий женщине, и что побивание должно быть символическим.

Однако в сети распространяется фрагмент видео с надписью: «Бить так, чтобы не оставлять следов. Имам казанской мечети рассказал, как «правильно» издеваться над женой».

В своем полном интервью имам подчеркивает, что рукоприкладство — грех в исламе, зло, за которое последует наказание, и призывает женщин, ставших жертвами семейного насилия, обращаться за помощью к хазратам и в полицию.

Важно понять, что вырванная из контекста цитата искажает мнение имама и может ввести в заблуждение. Тимур Камаев ясно и категорично заявляет, что бить жену нельзя ни в коем случае.

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