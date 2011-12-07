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В Челнах «Лада» сбила двух школьниц, возвращавшихся домой

Девочки находятся в больнице с тяжелыми травмами.

В Набережных Челнах 20-летни1 водитель «Лады» сбил двух четвероклассниц на пешеходном переходе, сообщает ИА «Татар-информ».

ДТП произошло в поселке ЗЯБ напротив дома № 18/70. Девочки были доставлены в БСМП города. У одной из них диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рваная рана лица. Вторая школьница получила сотрясение мозга и травму головы. Также одной из девочек поставили предварительный диагноз «перелом таза». Для подтверждения будет сделан рентген.

КВ
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