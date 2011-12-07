В Казани женщина на «Ларгусе» опрокинулась на трамвайных путях: пострадал годовалый ребенок.

ЧП произошло в минувшее воскресенье, 31 января в 2.20 в Казани напротив дома №108А по ул. Пр. Ямашева. Как стало известно, 30-летняя автоледи на автомобиле «Лада Ларгус», по предварительным данным ОГИБДД УМВД России по г. Казани, не рассчитала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на трамвайные пути, после чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии пострадал годовалый малыш. Юный пассажир получил ушиб мягких тканей и ссадину лица.