На трассе в Татарстане сгорел верхний этаж придорожного кафе

В Татарстане на трассе М7 сгорел верхний этаж придорожного кафе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на 830-м км трассы М7 поступило на номер экстренных служб в 22.34. Пожарные прибыли на место через 10 минут после вызова и выяснили, что огонь уже охватил весь верхний этаж.

Через 40 минут огонь был полностью ликвидирован на площади 60 кв. м. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — неправильная установка и эксплуатация электрооборудования.