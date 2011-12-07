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На трассе в Татарстане сгорел верхний этаж придорожного кафе

Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В Татарстане на трассе М7 сгорел верхний этаж придорожного кафе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре  на 830-м км трассы М7 поступило на номер экстренных служб в 22.34. Пожарные прибыли на место через 10 минут после вызова и выяснили, что огонь уже охватил весь верхний этаж.

Через 40 минут огонь был полностью ликвидирован на площади 60 кв. м. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — неправильная установка и эксплуатация электрооборудования. 

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