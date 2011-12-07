Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани во время пожара в частном доме погиб человек

Сообщение о пожаре поступило на номер вызова пожарной охраны в 9.22.

В Казани во время пожара в частном доме по ул. Герцена погиб человек. Личность погибшего устанавливается. Сообщение о пожаре поступило на номер вызова пожарной охраны в 9.22, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Огонь охватил надворные постройки. На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ № 4.

Пламя было ликвидировано в 9.36. Площадь пожара составила 40 кв. метров. Во время пожара погиб один человек, пострадал еще один мужчина. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

КВ
Лента новостей