В Казани во время пожара в частном доме погиб человек

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В Казани во время пожара в частном доме по ул. Герцена погиб человек. Личность погибшего устанавливается. Сообщение о пожаре поступило на номер вызова пожарной охраны в 9.22, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Огонь охватил надворные постройки. На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ № 4.
Пламя было ликвидировано в 9.36. Площадь пожара составила 40 кв. метров. Во время пожара погиб один человек, пострадал еще один мужчина. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.