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Молодая жительница Казани занималась кражей драгоценностей

Краденое она продавала в ломбард.

Казанским блюстителям порядка удалось раскрыть кражу ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Правонарушительницей оказалась 24-летняя местная жительница. Общая стоимость похищенного составила почти 200 тысяч рублей.

Согласно официальным сведениям, в промежуток с мая по август прошлого года женщина, ссылаясь на самые разные предлоги, периодически пребывала в квартире своей жертвы и обворовывала ее. Вскоре потерпевший обнаружил утерю и обратился за помощью в полицию.

В ходе расследования дела, стражи закона докопались до истины и задержали злоумышленницу. Гражданка созналась в содеянном. А также рассказала, что сбывала похищенные вещи в ломбарде.

В настоящий момент женщине инкриминируется кража.


КВ
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