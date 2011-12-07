В Татарстане возбудили уголовное дело на мужчину, полгода избивавшего дочь и жену

В Зеленодольске возбудили уголовное дело на 42-летнего уроженца Марий Эл, который систематически избивал дочь и жену в течение полгода. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Татарстану.

С апреля по сентябрь 2021 года мужчина постоянно выпивал и избивал свою супругу и дочь, отметили в следственном комитете. Подозреваемый полностью признал свою вину.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «истязание в отношении двух лиц, в том числе несовершеннолетнего». На данный момент ведется следствие, расследование дела продолжается.

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