31 декабря пожарные выезжали по тревоге 54 раза

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан, среди вызовов 2 были на пригорание еды, которую готовили к новогоднему столу, 2 — на короткое замыкание без горения. Было ликвидировано 15 пожаров (из них 6 в жилом секторе, 6 — надворные постройки (бани и сараи), 1 транспортное средство, 1 неэксплуатируемое здание). На этих пожарах было спасено 14 человек. Погибших и пострадавших нет.

Также подразделение пожарной охраны один раз выезжало на проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП.