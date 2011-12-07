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В РТ автомобиль слетел с трассы

Мужчина, находившийся да рулем российского седана, серьезно пострадал.

С татарстанской дороги вылетела отечественная легковушка. Автомобиль практически сплющило от удара. Водитель, управлявший ТС, в данный момент находится в клинике. Об этом, со ссылкой на очевидцев происшествия, рассказало ИА «Татар-информ».

1 января, в темное время суток, на трассе в Тюлячинском районе мужчина, сидевший за рулем «Lada Priora», вероятно не сумел справиться с управлением и вылетел на машине в кювет. В конечном итоге авто перевернулось, его полностью искорежило. 

Водитель с многочисленными повреждениями был доставлен в лечебное учреждение.

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