Мошенники похитили у 22-летней жительницы Казани 225 тысяч рублей

В Казани 27 января в полицию обратилась 22-летняя девушка, которая рассказала, что мошенники похитили у нее 225 тыс. рублей. Схема на этот раз отказалась «традиционной». «Младший специалист службы безопасности банка» сообщил, что неизвестные люди пытаются оформить на девушку кредит. Далее последовали различные инструкции, звонки из разных отделов банка, лже-сотрудница попросила в мобильном приложении заполнить поля, указать размер зарплаты и так далее. В итоге, заявительница сняла с карты деньги и перевела их 15-ю заходами на продиктованные номера. Позже она поняла, что связалась с мошенниками и обратилась в полицию. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.