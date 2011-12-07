В Казани 20-летний юноша осужден за попытку сбыта крупной партии наркотиков

В Казани перед судом предстал 20-летний молодой человек, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт большой партии наркотиков. Как было установлено в суде, с апреля по май прошлого года подсудимый через Интернет нашел покупателей в Казани. После этого он получил партию наркотиков массой 26,56 грамма, но возле лесного массива неподалеку от АЗС на улице Придорожной его задержали правоохранители. Парень попытался избавиться от наркотиков, но не успел. Свою вину он полностью признал, ближайшие 6,5 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, уточняет Прокуратура Татарстана.