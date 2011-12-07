В Казани в ванне обнаружено тело мужчины с кляпом во рту

30 января в квартире на ул. Бирюзовой в Казани было обнаружено тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении убийства был задержан 42-летний казанец. Оказалось, оба мужчины проживали в квартире общей знакомой, сожительствовали с ней по очереди.

До лета прошлого года «мужем» был потерпевший, а затем с ней проживал подозреваемый. Женщина не стала выгонять из квартиры «бывшего», поскольку идти ему было некуда. В ночь трагедии пьяный мужчина вел себя шумно, мешал соседям, поэтому подозреваемый затащил его в ванную, заткнул рот тряпкой, а сам ушел спать. Потерпевший потерял сознание и умер. Утром сожители попытались изобразить естественную смерть в результате приступа. Они закрыли ванную комнату изнутри, сделали видеозапись его поисков, изобразили удивление, когда «обнаружили» мертвое тело, ну, а после обратились в полицию.

Женщина вскоре рассказала об обстоятельствах убийства, но подозреваемый причастность не признал. Расследование продолжается, сообщает СУ СКР по РТ.