В Верховном суде РТ рассматривают дело об убийстве пенсионерки в Пестрецах

В Верховном суде Татарстана рассматривают уголовное дело в отношении двух 23-летних иностранных граждан, которые обвиняются в убийстве и разбое, сообщает Прокуратура Татарстана.

По версии следствия, весной прошлого года один из фигурантов дела узнал от своей знакомой о том, что у ее престарелой матери хранится в квартире в Пестрецах 1 млн рублей от продажи недвижимости в Казахстане. Парень решил ограбить пенсионерку. В конце апреля молодой человек вместе с другом на машине подъехал к дому женщины и попросил набрать воды. Один набирал воду и отвлекал хозяйку, другой сходил на кухню за ножом. После чего они вместе накинулись на пенсионерку. От полученных ранений она скончалась на месте.

Парни обыскали дом, забрали не менее 10 тыс. рублей, не менее 10 долларов, не менее 36,1 тыс. казахстанских тенге и скрылись. Один из парней частично признал свою вину. Следующее судебное заседание назначено на 26 февраля.