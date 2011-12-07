Молодую пару госпитализировали с переломом ребер и сотрясением мозга из-за ДТП под Челнами

Под Набережными Челнами в кювет вылетел внедорожник. ДТП произошло из-за алкогольного опьянения водителя, сообщает ИА «Татар-информ».

Авария произошла накануне в 20.00 на дороге, ведущей в садовое общество «Дизелист». Как рассказал агентству начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев, водитель внедорожника «КИА» был в нетрезвом состоянии. Автомобилист вылетел в кювет, а машина перевернулась на крышу.

В результате происшествия у 39-летнего водителя появилось сотрясение головного мозга, а у его 34-летней пассажирки диагностировали переломы ребер, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пару доставили в больницу.

На данный момент проводится административное расследование. Было установлено, что за год водитель иномарки привлекался за нарушение ПДД уже 13 раз.