В Авиастроительном районе Казани произошла тройная авария

Вчера в Казани вновь случилась авария. Тройное ДТП произошло на улице Копылова. Виновником аварии стал водитель ВАЗа – 2114, сообщает ИА «Татар-информ».

По сообщению очевидцев, авария произошла накануне около 9 часов вечера на улице Копылова, напротив гипермаркета «Лента». Водитель, управляющий отечественным автомобилем не справился с управлением и врезался сперва в иномарку KIA, а затем выехал на встречную полосу движения, перелетев трамвайные пути. Там он столкнулся с водителем Hyundai.

В результате происшествия водителя зажало в салоне авто. Разрезав кузов машины, его вытащили и доставили в больницу с многочисленными травмами.