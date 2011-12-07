В городском водохранилище Альметьевска нашли тело 63-летнего рыбака, пропавшего неделю назад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Тело рыбака спасатели обнаружили 1 июля около 17.00 в 500 метрах от берега. Погибшего вытащили из водоема и передали полицейским.

Напомним, 63-летний рыбак пропал 25 июня. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения сел в резиновую лодку и отплыл от берега на 300-400 м, после чего лодка перевернулась, а рыбак пропал.