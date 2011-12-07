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После ссоры с женщиной казанцу удалили часть его полового органа

Из-за удара в пах у мужчины диагностировали тяжелую травму половых органов.

После ссоры с женщиной казанцу удалили часть его полового органа. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

По информации агентства, инцидент произошел в середине февраля этого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения 28-летняя жительница Казани поссорилась со своем 31-летним возлюбленным, после чего сильно ударила его в пах.

Вскоре мужчине понадобилась экстренная помощь. В больнице у него диагностировали тяжелую травму половых органов. Это вызвало необходимость удаления части его полового органа — яичка.

Сейчас женщине предъявлены обвинения по статье 111 УК РФ. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

КВ
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