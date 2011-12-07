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Экологи Татарстана взыскали с нарушителей более 35 млн рублей

Всего за сентябрь специалистами ведомства этого года выявлено более 3 тыс. нарушений.

С начала года экологи Татарстана взыскали с нарушителей более 35 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Минэкологии РТ.

Самые частые нарушения связаны с обращением с отходами производства и потребления с опасными веществами и несоблюдением экологических требований при застройке городов. 

По статистике экологов, нарушений с каждым годом становится меньше. В прошлом году их было свыше 5 тыс., а на сентябрь 2021 года выявили более 3 тыс. нарушений.

Ранее "Казанские ведомости" в Минэкологии РТ не прогнозируют критического обмеления Куйбышевского водохранилища.

КВ
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