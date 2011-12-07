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В Менделеевске поезд насмерть сбил мужчину

Машинист пытался предотвратить трагедию.

В Менделеевске на железнодорожном вокзале поезд насмерть сбили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР на транспорте.

Мужчина переходил дорогу по железнодорожным путям вблизи улицы Химиков, поэтому попал под поезд. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, но трагедии избежать не удалось, отметили в следственном управлении.

На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что в Казани на трамвайных путях сбили пенсионера.

КВ
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