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В РКБ спасли мужчину с ножевым ранением сердца

Операция у жителя Узбекистана длилась около двух часов.

В республиканской клинической больнице спасли 26-летнего жителя Узбекистана с ножевым ранением сердца. Об этом сообщили в пресс-службе минестерстве здравоохранения Татарстана.

«Парень потерял около полутора литров крови. Его тут же взяли в операционную, зашили сердце и перелили кровь. Сложность такой травмы в том, что сердце зашивают, не останавливая сердцебиение», — рассказали в минздраве.

Операция на сердце продлилась около двух часов.  

На данный момент пострадавший чувствует себя удовлетворительно и идет на поправку.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что ковидный госпиталь РКБ загружен на 100 процентов.

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