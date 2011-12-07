В РКБ спасли мужчину с ножевым ранением сердца

В республиканской клинической больнице спасли 26-летнего жителя Узбекистана с ножевым ранением сердца. Об этом сообщили в пресс-службе минестерстве здравоохранения Татарстана.

«Парень потерял около полутора литров крови. Его тут же взяли в операционную, зашили сердце и перелили кровь. Сложность такой травмы в том, что сердце зашивают, не останавливая сердцебиение», — рассказали в минздраве.

Операция на сердце продлилась около двух часов.

На данный момент пострадавший чувствует себя удовлетворительно и идет на поправку.

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