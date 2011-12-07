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Гендиректор казанской фирмы скрыла 65,7 млн рублей налогов

Идет расследование уголовного дела.

В Татарстане было возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего депутата Совета Село-Алатского сельского поселения Высокогорского района за уклонение от уплаты большой суммы налогов. Как выяснили правоохранители, в 2014–2017 годы, подозреваемая, являясь гендиректором компании «Лифт-Строй Казань», в налоговых декларациях указывала ложные цифры. Ей удалось скрыть от налоговых органов более 65,7 млн. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Прокуратура Татарстана.

КВ
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