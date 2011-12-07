Татарстанец хотел получить интим-услуги и потерял 143 тысячи рублей

В Казани 1 февраля в полицию обратился мужчина, который заявил, что днем ранее он ехал в Казань из Уфы. Около шести часов вечера он остановился на парковке у магазина в Челнах. В Интернете нашел девушку по имени Катя, которая занимается оказанием интим-услуг. После того, как он созвонился с дамой, отправился по указанному адресу. Пока ехал, мужчине сообщили, что 2 тыс. рублей нужно заплатить заранее. Далее, некий «менеджер» убедил мужчину не только сделать предоплату, но и внести 8400 рублей, как залог за жизнь и здоровье девушки. Далее «менеджер» сообщил, что имеются проблемы с переводом, поэтому нужно отправить еще денег, а потом еще и еще, под разными предлогами. Когда у мужчины кончились деньги, он поехал в Казань, где заложил свой автомобиль и взял кредит. В итоге он перевел неизвестным около 143 тысяч рублей, только после этого обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело, розыск «предпринимателей» продолжается, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г.Казани.