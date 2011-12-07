В Казани «по горячим следам» полицейские раскрыли разбойное нападение на девушку

31 января около 11 часов вечера в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на 32-летнюю девушку. Как выяснилось, она пешком шла с работы по ул. Салимжанова. Незнакомец напал на нее и повалил в снег. Он стал бить девушку кулаками по лицу, требуя отдать ему деньги и ценности. Девушка оказала активное сопротивление и смогла вырваться. Выскочив на дорогу, стала останавливать проезжающие автомобили. Мимо ехала молодая пара, которая увидела девушку в крови. Молодые люди оказали ей помощь, вызвали полицию и скорую.

На месте были найдены телефон и сумка потерпевшей. По записям с видеокамер полицейские выяснили, что мужчина попытался напасть еще на одну девушку, но передумал, поскольку рядом оказались прохожие. Правоохранители установили личность нападавшего. По «горячим следам» был задержан 33-летний ранее судимый мужчина, которого заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.