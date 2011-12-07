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В Казани разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя, сбившего школьницу

ДТП произошло в Казани 2 февраля в 11.40 напротив дома №117 по ул. Дальняя.

В столице РТ разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя, который сбил школьницу. ДТП произошло в Казани 2 февраля в 11.40 напротив дома №117 по ул. Дальняя. 

Под колеса неизвестного автомобиля попала 16-летняя школьница. По предварительным данным, девушка решила перейти дорогу в неустановленном месте. Водитель машины, грубо нарушив правила дорожного движения, с места происшествия скрылся. В результате ДТП школьница получила закрытый перелом плечевой кости. Госавтоинспекция Казани просит очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 5-333-819 и 5-333-848.

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