В Казани в результате ДТП пешеход получил сотрясение мозга

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, за минувшие сутки, 2 февраля, в столице РТ произошло 274 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека. 11 автомобилистов были задержаны за управление авто с признаками алкогольного опьянения.

Так, около восьми часов вечера на пересечении улиц Восстания и Ибрагимова 45-летний водитель на автомобиле «Лада Веста», по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу и сбил 45-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавший получил сотрясение мозга.