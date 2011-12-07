Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани в результате ДТП пешеход получил сотрясение мозга

За минувшие сутки в столице РТ произошло 274 ДТП.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, за минувшие сутки, 2 февраля, в столице РТ произошло 274 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека. 11 автомобилистов были задержаны за управление авто с признаками алкогольного опьянения.

Так, около восьми часов вечера на пересечении улиц Восстания и Ибрагимова 45-летний водитель на автомобиле «Лада Веста», по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу и сбил 45-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавший получил сотрясение мозга.

КВ
Лента новостей