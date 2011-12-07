Полиция Казани нашла вора, укравшего велосипед из подъезда жилого дома

Полиция столицы РТ нашла вора, укравшего из подъезда жилого дома велосипед. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

С заявлением о краже велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей в отдел полиции «Авиастроительный» обратился 37-летний местный житель. Однако благодаря оперативной работе страж порядка воришку удалось поймать.

Выяснилось, что им оказался 39-летний казанец, который ранее был судим. Он признался, что украл велосипед, перерезав противоугонный трос. После он продал его на улице какому-то незнакомцу.

Сейчас на мужчину вновь возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.