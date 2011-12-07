В Бугульме пешехода обязали возместить ущерб за порчу авто при ДТП

В Бугульме суд взыскал с местного жителя 218 тыс. за порчу авто, сообщает «Реальное время».

По информации издания, 16 августа 2019 года около 9 часов вечера ответчик переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса Mitsubishi Outlander. При составлении протокола пешеход признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП автомобиль утратил свою товарную стоимость. Городской суд возложил административную ответственность на пешехода и обязал его возместить утраты товарной стоимости машины, и расходы на восстановительный ремонт с оценкой ущерба, и оплату юридических услуг вместе с госпошлиной.