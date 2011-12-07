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Уступив дорогу прохожему, велосипедист упал в овраг на спуске с Миллениума

Мужчина получил открытый перелом руки.

Желая уступить дорогу прохожему, велосипедист упал в овраг в Казани. Об этом передает ИА «Татар-информ».

По словам очевидцев, проезжая накануне вечером по узкой дороге мужчина на велосипеде пожелал уступить дорогу идущим прохожим, но потерял равновесие и упал в овраг возле улицы Подлужная.

В результате инцидента мужчина получил открытый перелом руки. К счастью, на место быстро прибыли сотрудники скорой помощи, которые перевязали рану и доставили его в больницу. 

КВ
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