На Кремлевской набережной обнаружили слив непонятой жидкости

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В сети появилось видео, где в воду на Кремлевской набережной сливается непонятная жидкость, которая образует пену.
В этом году Волга сильно обмелела, и песок с грязной водой пенится, поэтому казанцам приходится наблюдать неприятные картины.
В минэкологии РТ рассказали, что ситуацию взяли на контроль. Со сточных труб будут взяты пробы, а также в ведомстве установят балансодержателей сооружения. Об этом сообщает Татарстан 24.
Ранее на Кремлевской Набережной обнаружили труп женщин, личность которой была не установлена.