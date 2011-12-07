На Кремлевской набережной обнаружили слив непонятой жидкости

В сети появилось видео, где в воду на Кремлевской набережной сливается непонятная жидкость, которая образует пену.

В этом году Волга сильно обмелела, и песок с грязной водой пенится, поэтому казанцам приходится наблюдать неприятные картины.

В минэкологии РТ рассказали, что ситуацию взяли на контроль. Со сточных труб будут взяты пробы, а также в ведомстве установят балансодержателей сооружения. Об этом сообщает Татарстан 24.

Ранее на Кремлевской Набережной обнаружили труп женщин, личность которой была не установлена.