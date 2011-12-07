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Безработный казанец отправился в колонию на 3,5 года за ограбление прохожего

С учетом рецидива преступлений гособвинитель запросил для подсудимого 6 лет колонии строгого режима, но суд дал 3,5 года.

В Казани перед судом предстал 38-летний безработный мужчина. Как выяснили правоохранители, днем 10 сентября прошлого года пьяный казанец возле дома № 113 на ул. Гагарина напал на случайного прохожего. Угрожая ножом, он отнял серебряную цепочку и мобильный телефон общей стоимостью более 13 тыс. рублей. С учетом рецидива преступлений гособвинитель запросил для подсудимого 6 лет колонии строгого режима, но суд дал 3,5 года, сообщает Прокуратура Татарстана.

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