В Казани мошенники смогли обмануть сотрудницу банка и получить от нее 280 тыс. рублей

2 февраля в полицию обратилась сотрудница одного из банков Казани, которая сообщила, что перевела мошенникам 280 тысяч рублей. Неизвестные люди, по отработанной схеме, убедили девушку, что мошенники пытаются снять с ее карты деньги и оформить на нее кредит. Под их руководством она проделала необходимые процедуры в мобильном банке, после чего обналичила 280 тысяч рублей и перевела их на указанный счет. Кстати, как сообщила потерпевшая, с ней даже связывался представитель правоохранительных органов, чей номер она смогла перепроверить, поэтому сомнений у нее не возникло. Только после всех операций девушка позвонила на горячую линию банка, где ей объяснили, что она все-таки связалась с мошенниками.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.