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В Казани мужчина пнул ногой сына в грудь и сломал ребенку позвоночник

В ближайшее время следствие обратится в суд, чтобы казанца заключили под стражу.

Следственными органами СКР по РТ в отношении 38-летнего казанца возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как выяснили правоохранители, 15 января этого года, пьяный мужчина пришел в гости к своей супруге и 10-летнему сыну проживавшим на ул. Тыныч в Казани. Между супругами произошел конфликт, он накинулся на женщину с кулаками. Когда мальчик заступился за мать, получил от отца удар ногой в грудь. Ребенок получил компрессионный перелом позвоночника.

В ближайшее время следствие обратится в суд, чтобы казанца заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по РТ.

КВ
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