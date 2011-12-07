В Казани рецидивист жестоко расправился с гостем во время застолья

Вечером 2 февраля в Казани в квартире одного из домов по ул. Дементьева было обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Эксперты насчитали три ножевых ранения грудной клетки. По данному факту следственными органами СКР по РТ по статье «Убийство» было возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого был задержан 47-летний неоднократно судимый казанец, который уже дал признательные показания.

По версии следствия, сожительница подозреваемого пригласила в гости старого знакомого и устроили застолье. Позже хозяин ушел спать, а женщина с приятелем отправились за спиртным, встретили знакомую, вернулись домой и продолжили застолье. Подозреваемый проснулся от шумного веселья, сделал замечание, поссорился с гражданской женой. Потерпевший заступился за женщину и высказался в адрес ворчливого хозяина. А тот схватил нож и нанес «заступнику» смертельные ранения. Опомнившись, он велел сожительнице вызвать скорую, но потерпевший скончался до ее приезда. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по РТ.