В Татарстане руководитель частной стоматологической клиники ответит за мошенничество

В Татарстане 29-летний руководитель частной стоматологической клиники признан виновным в мошенничестве при получении выплат. Как выяснили правоохранители, с февраля по июнь прошлого года подсудимый представил в территориальное отделение фонда обязательного медицинского страхования ложные сведения. Якобы 49-ти пациентам было проведено зубопротезирование, при том, что они льготники и имеют право на бесплатную услугу. В итоге руководитель клиники похитил 336 тыс. рублей. Деньги он конечно вернул, но теперь на год будет лишен свободы, сообщает Прокуратура Татарстана.