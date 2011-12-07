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В Татарстане руководитель частной стоматологической клиники ответит за мошенничество

Руководитель клиники похитил 336 тыс. рублей.

В Татарстане 29-летний руководитель частной стоматологической клиники признан виновным в мошенничестве при получении выплат. Как выяснили правоохранители, с февраля по июнь прошлого года подсудимый представил в территориальное отделение фонда обязательного медицинского страхования ложные сведения. Якобы 49-ти пациентам было проведено зубопротезирование, при том, что они льготники и имеют право на бесплатную услугу. В итоге руководитель клиники похитил 336 тыс. рублей. Деньги он конечно вернул, но теперь на год будет лишен свободы, сообщает Прокуратура Татарстана.

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