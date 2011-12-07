Пестречинец спасся от огня, услышав пожарные извещатели. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Как стало известно, инцидент произошел накануне около трех часов дня. Тогда в экстренные службы поступил вызов о пожаре в селе Пестрецы на улице Космонавтов — горела баня.

К счастью, серьезных последствий 100-летнему ветерану ВОВ удалось избежать благодаря звуку пожарного извещателя. Мужчина выбрался на улицу невредимым.

Ликвидировать возгорание получилось в самом начале, поэтому сгореть успела только часть стены. По предварительной версии, пожар возник по причине нарушения безопасности при эксплуатации печи.