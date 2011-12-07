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После распития с приятелем татарстанец подпер входную дверь и поджег ее

Хозяин дома скончался на месте.

После распития с приятелем татарстанец подпер входную дверь и поджег ее. Хозяин дома скончался, сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ.

Как стало известно, происшествие случилось 22 мая в селе Абдрахманово Альметьевского района республики. Тогда хозяин дома впустил 30-летнего приятеля пожить у него. В ходе распития спиртных напитков у мужчин произошел конфликт, после чего гостя пришлось прогнать. Однако тот оказался злопамятным и вернулся ночью, чтобы поджечь дом, подперев при этом входную дверь. Владелец дома скончался на месте.

Теперь подозреваемому грозит возбуждение уголовного дела по нескольким статьям. Вину свою гость в ходе допроса признал частично. 

КВ
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