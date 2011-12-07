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В Казани из горящей квартиры спасли 91-летнюю пенсионерку

Женщину с отравлением продуктами горения доставили в больницу.

В Казани из горящей квартиры спасли 91-летнюю пенсионерку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в трехэтажном доме на улице Ягодинская поступило на номер экстренных служб около 4 часов утра 4 июля.

Прибывшие пожарные выяснили, что горит квартира на втором этаже. В помещении была обнаружена 91-летняя хозяйка квартиры, которую с помощью маски спасаемого вынесли на улицу и передали медикам «скорой». Пожилую женщину доставили в больницу с отравлением продуктами горения.

Площадь пожара составила 0,5 кв. м. Очаг возгорания находился в ванной комнате. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 

КВ
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