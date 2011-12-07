Казанец попался на уловку аферистов и отдал им почти 200 тысяч рублей

Телефонные мошенники обманули жителя Казани почти на 200 тысяч рублей. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Сообщается, что инцидент произошел из-за звонка афериста, предлагающего приобрести подарочные наборы с алкоголем и конфетами по выгодной цене. По словам потерпевшего, некий звонивший Андрей Николаевич настаивал на приобретение целой партии товаров, потому как тогда будет еще дешевле.

Так, мужчины договорились встретиться в одном из магазинов на улице Татарстан. При этом для встречи он просил покупателя оставаться на линии, так как в случае прерывания связи восстановить соединение якобы не получится. Такое условие было не последним.

Позже звонивший потребовал внести 100% предоплату, после чего 57-летний мужчина перевел ему 190 тыс. рублей. Спустя некоторое время он понял, что его обманули и обратился с заявлением в полицию.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».