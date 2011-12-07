Суд РТ вынесет приговор мужчине, избивавшему сына палкой и канатом

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Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев рассказал о предстоящем суде по факту избиения несовершеннолетнего отцом ребенка.
Известно, что систематическое избиение 11-летнего сына 37-летним жителем Зеленодольска начались еще с сентября прошлого года. В качестве орудия мужчина использовал палку, канат, ремень и даже шнур от зарядного устройства для телефона.
По словам отца ребенка, таким образом он пытался его воспитать. Сейчас дело по статье 117 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.