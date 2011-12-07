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В результате ДТП на Мамадышском тракте пострадал ребенок

По словам свидетелей, в больницу увезли ребенка 12-13 лет.

Сегодня утром в Казани произошла авария, есть пострадавшие.

Как рассказали очевидцы ДТП, столкновение двух легковых авто случилось на Мамадышском тракте. Не рассчитав скорость движения одна иномарка влетела во вторую. В результате ДТП у машин смялись бампера, части кузова, а также у одной машины лопнуло задние стекло.

В результате происшествия повреждения получили не только авто, но и маленький пассажир. По словам свидетелей, в больницу увезли ребенка 12-13 лет. 

КВ
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