Роспотребнадзор не выявил превышение хлора в бассейне Хлыстово, где отравились дети

Проведенный специалистами Роспотребнадзора РТ анализ воды из бассейна Хлыстово в Елабужском районе, откуда были госпитализированы двое детей, не выявил превышение нормы содержания хлора. Но был вывлен ряд других нарушений, сообщили «КВ» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Выехавшие на место происшествия специалисты ведомства выявили превышение нормы в помещении химводоотчистки, которое расположено вблизи взрослого бассейна. Также были обнаружены нарушения санитарных норм. Бассейн работал без контроля за качеством воды, не осуществлялся контроль за остаточным содержанием хлора. За такое правонарушение руководству грозит административное наказание.

Ранее сообщалось, что в Татарстане Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по факту отравления детей парами хлора в бассейне в селе Хлыстово Елабужского района Татарстана.