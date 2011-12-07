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В Елабуге возбудили уголовное дело после инцидента с детьми в бассейне

После того, как детям стало плохо после купания в бассейне в селе Хлыстово Елабужского района, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сейчас расследование продолжается и взято на особый контроль в прокуратуре Елабуги. Вчера на место произошедшего выехал прокурор города Рустем Шарафутдинов.

Напомним, накануне двое детей после купания в бассейне почувствовали першение в горле. По предварительной версии они могли надышаться хлором.

Ранее в Казани в аквапарке «Ривьера» люди отправились хлором, содержание которого в воде было превышено в 11,5 раз.

КВ
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